Aeroporto Vicente Grilo, em Jequié, passará por recuperação a partir de novembro

O aeroporto Vicente Grilo, em Jequié, vai passar por recuperação à partir da primeira quinzena de novembro. A obra no equipamento aeroviário da região do Médio Rio de Contas será realizada pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) e tem como objetivo dar mais segurança e conforto aos usuários durante as operações.

Os serviços serão feitos na pista de pouso e decolagem, no pátio de estacionamento de aeronaves, no taxiway, além de melhorias na sinalização horizontal e vertical. A obra contribuirá no desenvolvimento econômico e na atração de novos negócios para o local, que recebe voos de Taxi aéreo, UTIs aéreas e de transporte de medicamentos e de valor.

adblock ativo