Aeroporto Glauber Rocha registra aumento de 80% na movimentação de passageiros

O Aeroporto Glauber Rocha, inaugurado em 25 de julho, no município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, registrou um aumento de 80% de chegada de passageiros a região e se consolida como portal de entrada para visitantes do Sudoeste e Chapada Diamantina. Até a primeira quinzena de setembro, foram realizados 27 mil desembarques, enquanto no mesmo período de 2018 o total foi de 15 mil.

Trazendo nova dinâmica ao fluxo de visitantes para a região, o equipamento já avalia novas potencialidades para o desenvolvimento turístico em eventos como o 3º Fórum Conectour, realizado em Vitória da Conquista na última semana.

De acordo com informações de Secretaria de Comunicação (Secom) do Estado, atualmente o aeroporto atende a uma malha diária de nove voos, com destinos diretos para Salvador (operados pela Azul e Passaredo), Confins-MG (Azul), Guarulhos-SP (Gol) e Campinas (Azul).

