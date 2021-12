Aeroporto de Vitória da Conquista tem obras concluídas, diz prefeito

As obras do Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, foram concluídas e já possuem vendas das passagens aéreas iniciadas virtualmente para o mês de agosto, através da empresa de aviação Gol. Os voos disponíveis são da cidade de Curitiba e São Paulo para Vitória da Conquista. O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade baiana, Herzem Gusmão, na manhã desta sexta-feira, 29, durante visita ao A TARDE.

Segundo Herzem, o aeroporto, ainda não tem data de inauguração definida, contou com investimento total de R$ 124 milhões, dividido entre o Governo do Estado e Federal. As obras do aeroporto foram responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra). O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da pasta, mas os valores exatos do investimento não foram informados até a publicação desta matéria.

Investimentos

Durante visita à empresa, guiada pelo Diretor Operacional, Cléber Soares, e pelo Diretor Comercial, Hélio Tourinho, o prefeito também informou que serão investidos R$ 107 milhões em obras no município, envolvendo principalmente saúde e educação.

Visita foi guiada pelo Diretor Operacional, Cléber Soares, e pelo Diretor Comercial, Hélio Tourinho | Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

"Vitória da Conquista estava com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) vencido desde 2004. Chegamos em 2017 e não existia um plano municipal para investimento em saúde, educação, saneamento básico, segurança, mobilidade. Nessas áreas que vamos aplicar o dinheiro", explica Herzem.

Na saúde, o gestor orgulha-se das melhoras obtidas pela cidada. "Uma das áreas na saúde que estamos priorizando é o atendimento à pessoas diabéticas. Somente em 2019 nós conseguimos evitar 30 amputamentos e tivemos mais de 30 mil atendidos", ressalta.

Um segundo ponto de investimento apontado por Herzem é o Hospital da Criança do município, que passou recentemente por uma reforma. "Hoje o hospital oferece um serviço de laboratório pelo Sistema Único de Saúde [SUS] que é referência em toda região. Tem ônibus lotado todos os dias com pessoas procurando atendimento de qualidade", cita o prefeito.

Além disso, através de uma parceria com o Hospital Samur, pacientes com doenças no pescoço, cabeça e próstata podem realizar as cirurgias pelo SUS na própria cidade.

Já na educação, a gestão pretende que todas as escolas de ensino fundamental atinjam a meta de bater o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Para isso estão aplicando um modelo adotado na cidade de Sobral (CE). "Nossa ideia é criar núcleos de ensino. Vitória da Conquista possui mais de 100 escolas, vamos diminuir este número e melhorar a qualidade da educação oferecida", completa.

Ainda segundo o prefeito, somente com os investimentos iniciais na educação o índice de crianças e jovens alfabetizados no município cresceu de 6,34% para 23% para 23%.

As expectativas para 2020 é que a prefeitura inaugure a Casa Mulher, com previsão de atender mais de 20 mulheres que estejam sofrendo de violência e assédio, realize a despoluição do Rio Verruga e dê continuidade às obras de pavimentação do asfalto do município.

adblock ativo