Aeroporto de Feira de Santana terá voos semanais para São Paulo

A partir do dias 20 de dezembro, os moradores de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) terão uma nova oportunidade de viajar para São Paulo sem ter que se deslocar para Salvador. A Azul Linhas Aéreas Brasileiras irá operar, pela primeira vez, dois voos semanais entre Feira de Santana e Campinas, no estado de São Paulo.

A empresa informou que os voos serão cumpridos com a aeronave modelo Embraer 195 com capacidade para até 118 passageiros. As partidas de Feira acontecerão às segundas e sextas, às 11h10. Com previsão de chegada para Campinas às 15h45.

Ja no sentido inverso, as operações de Campinas para Feira de Santana também serão realizadas às segundas e sextas, com partidas de São Paulo às 9h25 e chegada na cidade baiana às 10h40.

