Aeroporto de Feira de Santana será fechado

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) divulgou nota informando que o Aeroporto João Durval Carneiro, no município de Feira de Santana, a cerca de 110 quilômetros de Salvador, será fechado a partir da zero hora desta segunda-feira, 8, até as 23h50 da próxima quinta, 11.

Segundo a nota da Agerba, a providência foi solicitada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para execução de obras de sondagens e outros procedimentos na pista de pouso e assim garantir a segurança dos usuários.

