Aeroporto de Barreiras é prejudicado por buraco

Uma cratera na margem da BA-826, que dá acesso ao aeroporto de Barreiras (a 858 km de Salvador), está preocupando os usuários da estrada que está com uma das vias interditada desde o mês de janeiro deste ano.

"Era uma erosão pequena, na beira da rodovia. Com as chuvas fortes e contínuas de janeiro, foi abrindo cada dia mais e se tornou uma cratera perigosa", afirmou a atendente de empresa, Marcela Ferreira, que revelou sentir medo ao passar no lugar.

Ela, que trabalha no aeroporto e passa duas vezes por dia ao lado do buraco, disse estar indignada pela demora do estado em resolver o problema. "Será que vão esperar alguém despencar e morrer ?".

Presidente da Associação Comercial de Barreiras, Rider Castro, também reclamou da morosidade em iniciar o conserto. "Este é o único acesso para o aeroporto e já é uma estrada sinuosa e perigosa naturalmente", destacou.

O empresário salientou que por não ser uma rodovia iluminada, o maior perigo está no período noturno, "pois a sinalização é precária, e quem não sabe que ali tem um precipício, pode sofrer um acidente. Estamos muito preocupados com isto, que está sendo o cartão-postal ao avesso, para quem chega em Barreiras".

Em nota encaminhada ao A TARDE, a Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia (Seinfra) afirmou que o levantamento topográfico está em fase de conclusão "para que a recuperação do aterro seja realizada através de escalonamento lateral (preenchimento por camadas de cascalho)".

A Seinfra ressaltou que máquinas estão sendo levadas para o trecho da BA-826. A previsão de início dos trabalhos é até o final de abril. "A obra de recuperação deve durar 60 dias", diz a nota.

