Aeronautas e aeroviários paralisam por uma hora nesta quinta

Os aeronautas e aeroviários realizaram uma paralisação na manhã desta quinta-feira, 22, em todo o país. O movimento contou com a adesão dos sindicatos filiados à Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil, inclusive os profissionais que atuam em Salvador.

A paralisação teve duração de uma hora. Segundo dados divulgados no site da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até as 10h10 oito voos sofreram atrasos e um foi cancelado no aeroporto de Salvador, mas não há informações se eles estão relacionados à greve dos trabalhadores .

De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeroviários, às 15h (horário de Brasília) desta quinta a categoria realiza uma assembleia para decidir o destino do movimento, que pode ser retomado nesta sexta, 23.

Após a reivindicação inicial de reajuste em 12%, os trabalhadores exigem agora 8,5% de reajuste nos salários e demais cláusulas econômicas. Aeroviários também tentam a criação de um piso para profissionais de check-in que, segundo eles, possuem salários muito baixos apesar da alta qualificação.

Durante as rodadas de negociação, as empresas propuseram um reajuste de 6,5% de reposição nos salários e 8% nos vales alimentação e refeição.

Mesmo com uma liminar do Tribunal Superiordo Trabalho (TST) - que determina multa diária de R$ 100 mil aos sindicatos que organizam a greve -, a categoria segue mobilizada. O TST convocou uma audiência de conciliação que acontece nesta sexta, em Brasília, com representantes do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (SNEA) e sindicatos grevistas.

