Advogados pedem habeas corpus para músicos da New Hit

Os advogados dos integrantes da banda de pagode New Hit pediram, ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), habeas corpus para todos os músicos presos desde o dia 26 de agosto. O pedido foi realizado nesta quarta-feira, 5.

O grupo é acusado de estuprar duas adolescentes na cidade de Ruy Barbosa (a 300 km de Salvador). Ainda não há previsão sobre quando será proferida a decisão judicial, que pode acatar ou negar o pedido da defesa.

O caso - De acordo com as garotas, os integrantes da banda as violentaram quando foram ao ônibus pedir autógrafos e fazer fotos após o show realizado na micareta de Ruy Barbosa. Os rapazes as atraíram para o fundo do veículo, onde uma foi estuprada por todos eles e a outra pelo vocalista da New Hit, Eduardo Martins Daltro, o Dudu.

