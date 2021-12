Advogados criticam ausência de titulares

Advogados que trabalham em comarcas que serão desativadas ou agregadas reivindicam que, com o remanejamento dos processos para outras unidades, uma realidade de muitas cidades do interior seja modificada: na maioria delas, as comarcas não têm juiz titular, apenas substitutos que vão para o local um dia na semana.

“É uma aberração o que o Tribunal de Justiça está fazendo. Essa incorporação teria o objetivo de elevar a comarca de entrância inicial para intermediária e, com isso, ter um juiz titular, pois geralmente os juízes não têm interesse em assumir comarcas de entrância inicial. O tribunal cogitou isso, mas não falou mais do assunto depois da incorporação”, afirmou o advogado Laius Bianchini, que atua em São Gonçalo dos Campos.

Também advogado, Moisés de Oliveira conta que na comarca de São Gonçalo há processos de 1991. “Não há mais espaço aqui para alocar outros servidores. Há muita morosidade na tramitação dos processos e ainda vão aumentar o volume com os de Conceição da Feira. Como é que aumenta o trabalho e não coloca mais juízes?”.

A administradora da comarca da cidade, Cristiane Azevedo, diz que está preocupada com o volume de processos que chegará. Lá, já tramitam 3.800. “Aqui não é de jurisdição plena. Não temos juiz titular. A demanda vai aumentar. Vamos receber duas varas e já temos duas. Embora os servidores também sejam transferidos, estamos preocupados”.

O secretário-geral adjunto do Ministério Público do estado (MP-BA), o promotor de justiça Artur Ferrari, afirmou que há uma comissão no órgão que realiza um estudo para reforçar, diante da mudança do TJ-BA, as promotorias das comarcas do estado. “A ideia é criar polos regionais reforçados. O MP desempenha muitas funções nessas comarcas que não dependem de juízes”.

O promotor de justiça ressaltou, porém, que é preciso ter juízes titulares nessas unidades, sobretudo após as junções. “O tribunal tem um déficit de juízes para essas comarcas de entrância inicial. É preciso que novos concursos sejam feitos”.

Por meio de nota, o TJ-BA informou que as unidades já estão, “há algum tempo”, sem juízes titulares devido à impossibilidade financeira de prover estes cargos. Segundo o órgão, “a ideia” é que as comarcas agregadoras passem a ter juízes titulares. No entanto, não detalhou quando isso acontecerá nem de que forma.

“A elevação de comarcas deve atender a alguns fatores objetivos previstos na Lei de Organização Judiciária, a exemplo de tamanho da população e colégio eleitoral correspondente a 40% da população”, ressaltou o TJ.

O prefeito de Conceição da Feira, Raimundo Bastos, contou que fez pedidos na corte para que a comarca da cidade não fosse desativada, mas não adiantou. “O atendimento já não era bom. Agora, a população terá um custo maior. É uma falta de respeito com o povo”.

Ação

A ação da OAB-BA contrária à desativação critica, ainda, os critérios utilizados pelo tribunal, como a questão orçamentária. “Eles dizem que essas comarcas não se mantêm, que o custo delas é maior que a receita, mas não é uma empresa. Não tem que dar lucro”, afirma a vice-presidente da entidade, Ana Patrícia Leão.

Segundo a advogada, é preciso verificar se não há ações nessas comarcas ou se são de pessoas carentes que estão sob o manto da gratuidade de Justiça. Há crítica, também, com relação à média de processos por magistrado dos últimos três anos. Como algumas comarcas estavam sem juízes, não recebiam processos novos e estavam abaixo da média.

A OAB-BA pede, ainda, que a Justiça Federal considere inconstitucional o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal que limita os gastos com pessoal do TJ-BA a 6% da receita líquida corrente do estado. Caso isso seja aprovado, o tribunal poderia utilizar outras fontes de receita como as custas processuais para contratar juízes e servidores para “não só manter o que já existe como até expandir”.

adblock ativo