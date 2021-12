Advogado suspeito de tentar matar policial civil se entrega

O advogado Orlando Freire de Assis, de 29 anos, suspeito de tentar assinar o policial civil Sérgio Roberto Souza Oliveira se apresentou na 2ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana, na tarde desta quarta-feira, 13.

Ele, que está sendo indiciado por duas tentativas e homicídio e porte ilegal de arma, compareceu a unidade acompanhado por um advogado. Na terça, 12, a Justiça tinha acatado o pedido de mandado de prisão preventiva contra Orlando, devido a uma confusão ocorrida no último domingo, 10, que resultou na morte do investigador.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), ele já possui antecedentes criminais por agressão física, em 2017.Após se entregar, Orlando foi ouvido e será encaminhado para o Presídio de Feira de Santana.

O caso

O caso aconteceu quando Orlando e o investigador iniciaram uma discussão em uma festa. Após brigar com uma outra pessoa, no mesmo evento, o advogado foi expulso do local. Durante a confusão, uma testemunha que tentou separar a briga, acabou baleada.

