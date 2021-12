Advogado morre em acidente de motocicleta no sul da Bahia

Um advogado, identificado como Ronaldo Moraes Lobo, 41 anos, morreu após um acidente de motocicleta, na noite de quinta-feira, 21, em uma rodovia que liga Itabuna a Itapé, no sul da Bahia.

De acordo com informações do site Teixeira Hoje, a vítima pilotava uma motocicleta e, ao passar por uma curva, perdeu o controle do veículo e acabou saindo da pista, caindo dentro de um mato.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local prestar socorro, mas Ronaldo já estava em óbito. Segundo o Teixeira Hoje, a 'Curva do Boi', local onde aconteceu o acidente, é considerado perigoso.

