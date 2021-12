Advogado mais velho do Brasil, baiano é homenageado pela OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) prestou homenagem, na noite de segunda-feira, 25, ao centenário do advogado baiano Edgar Silva, o mais velho do Brasil em atividade. A reverência aconteceu no Salão Diamante do Hotel Sheraton, na Avenida Sete de Setembro, em Salvador.

Edgar se formou em 1939 e é aliado à Ordem desde 1937. Ele já havia recebido, no dia 20 de julho desse ano, uma placa pelos cem anos dada pela OAB da Bahia. Além dele, a noite também foi de homenagem a Ruy Barbosa, considerado patrono da advocacia brasileira.

As homenagens fizeram parte da programação da OAB Nacional em Salvador, que, das 9h de segunda até às 18h desta terça-feira, 26, foi sede do Conselho Federal da Ordem.

A OAB ficou instalada no Sheraton Hotel da Bahia para sessão ordinária de seu Conselho Pleno, composto por 81 conselheiros, três de cada um dos 26 estados e do Distrito Federal.

A Ordem apresentou projeto de Reforma Política Democrática - Eleições Limpas, lançado na quinta-feira, 21, além de tratar sobre ação no STF sobre biografias.

Fundada em 1930, no início da Era Vargas, a OAB teve sede até setembro de 1986 no Rio de Janeiro - que foi capital da República até 1960 - quando a Ordem se transferiu definitivamente para Brasília, junto do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores.

Nos 27 anos seguintes, a única vez que o Conselho Pleno da OAB se reuniu fora do Distrito Federal foi em junho de 2009, quando voltou à origem, durante dois dias, no Rio de Janeiro, sua antiga 'capital'.

