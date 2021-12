Advogado é roubado pelo próprio cliente após libertá-lo

Um crime inusitado chamou atenção dos moradores da cidade de Piatã (a 546 km de Salvador), no último fim de semana. Isso porque o advogado José Rosa Matos foi assaltado pelo próprio cliente após liberá-lo da prisão.

O criminoso, de prenome Alex, responde por estelionato há seis meses. No último sábado, 6, os dois se reencontraram. Alex propôs a José que ele o levasse de carro para uma localidade próxima ao município, porque iria receber um dinheiro numa fazenda para pagar, inclusive, uma dívida com o advogado.

Após aceitar a proposta, José seguiu de automóvel com Alex para a fazenda, quando o criminoso ameaçou a vítima com uma chave de fenda e anunciou o assalto. Depois da ação, o bandido fugiu com a caminhonete.

Dois dias depois, segundo o Marcelo Matos Aguiar em entrevista ao Portal A TARDE, a polícia prendeu Alex no município de Wenceslau Guimarães (a 290 quilômetros de Salvador) e recuperou o veículo do advogado. "Ele irá responder por roubo", afirma Aguiar.

O veículo do advogado foi recuperado dois dias após o crime (Foto: Arquivo Pessoal)

