Advogado é preso levando cigarro recheado com maconha para cliente

Um advogado de 39 anos foi preso ao ser flagrado transportando cigarros recheados com maconha dentro do completo policial de Barreiras, no oeste da Bahia. De acordo com o site Alô Alô Salomão, o material estava junto com mantimentos que foram levados para entregar a um detento, cliente do profissional.

A sacola levada pelo advogado continha cigarros a granel, alimentos, material de higiene e limpeza. A droga foi descoberta depois que agentes penitenciários fizeram uma inspeção em alguns cigarros, que foram partidos.

O advogado foi preso imediatamente e autuado por tráfico de drogas. Ele alegou inocência e disse que recebeu a encomenda da mãe do detento, que pediu que fosse entregue ao filho dela.

