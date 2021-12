Advogado é flagrado com procuração falsa em Senhor do Bonfim

Um advogado foi flagrado nesta quarta-feira, 24, com uma procuração falsa em Senhor do Bonfim (a 384 quilômetros de Salvador). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante ocorreu no km 117 da BR-407.

O homem apresentou aos policiais um documento que permitia resolver todas as pendências referentes à liberação de um veículo Citroen C3. Este automóvel foi apreendido pela PRF em julho deste ano, quando os agentes desconfiaram da conduta de um motorista, que no momento em que avistou os policiais tentou escapar.

Quando alcançado, os agentes localizaram no painel eletrônico um compartimento apelidado de "mocó", que foi utilizado para o transporte de ilícito.

Ao receber o advogado nesta quarta, os policiais desconfiaram da legalidade do documento apresentado e consultaram o 1º Cartório de Notas de Pouso Alegra, em Minas Gerais, que confirmou a inautenticidade. As informações divergiam com as que estavam no sistema e a assinatura da tabeliã também era falsa.

O homem foi questionado e negou saber da falsificação, alegando ter recebido o documento pelos Correios. Ele também relatou ter sido contratado através de um telefonema. A ocorrência foi encaminhada pela PRF à Delegacia de Polícia Judiciária local.

