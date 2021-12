Advogado diz que isolamento de Prisco é tortura psicológica

O advogado de Marco Prisco, Leonardo Mascarenhas, qualificou de "tortura psicológica" o regime a que está submetido o líder da greve da PM, na Penitenciária da Papuda. "Avisa que estou desesperado. Não aguento mais este isolamento". Esse foi o recado que Prisco mandou divulgar através de Mascarenhas após o encontro dos dois na manhã dessa quinta-feira, 24.

Conforme o advogado, Prisco se encontra em cela individual e toma banho de sol sozinho, o que o fez entrar em processo de profunda depressão. "Ele está desesperado. Chorou bastante. Disse que não está aguentando mais, não tem com quem conversar e o que fazer o dia inteiro. Não entende porque estão fazendo isso com ele. Inclusive implorou que eu o visitasse duas vezes ao dia para poder desabafar", contou Mascarenhas. O apelo foi feito "não enquanto coordenador-geral da Associação, Policiais, Bombeiros e seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra), mas enquanto ser social que depende da convivência outras pessoas para a saúde mental", disse.

"Tememos que ele entre em colapso psicológico ou o estresse potencialize problemas de saúde que ele já tem, como o de coração, por exemplo. Já pensou o que acontece com a cabeça do indivíduo se um dia acordar e descobrir que não tem mais ninguém ao seu redor?", questionou o advogado Mascarenhas.

Prisão - O vereador e presidente da Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares no Estado (Aspra) Marco Prisco foi preso por ordem do Ministério Público Federal na Bahia (MPF-BA), na sexta-feira, 18. Segundo informações do MPF, Prisco é processado por crime político grave, e qualquer recurso contra sua prisão só pode ser ajuizado no Supremo Tribunal Federal (STF).

O mandado de prisão nº007/2014 foi expedido no dia 15 de abril, pelo juiz federal da 17ª Vara, Antônio Oswaldo Scarpa. No documento, a prisão preventiva do vereador é decretada, "visando à garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 311 a 313 do CPP (...), devendo o mesmo permanecer preso e à disposição deste Juízo".

