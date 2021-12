Advogado de Prisco dá entrada ao habeas corpus em Brasília

O advogado do vereador Marco Prisco, Vivaldo Amaral, deu entrada na manhã deste sábado, 19, ao pedido de habeas corpus junto ao Tribunal Regional Federal (TRF).

Como o sistema utilizado para o soliticar o habeas corpus estava fora do ar em Salvador, o advogado foi a Brasília realizar o processo. Segundo Amaral, Prisco pode sair ainda neste sábado do Complexo da Papuda, para onde foi levado na sexta, 18, após ser preso em um resort na Costa do Sauípe, litoral norte da Bahia.

"Nós estamos tentando levá-lo para Salvador ainda hoje. Ele disse que confia na Justiça e irá provar que não praticou este crime", afirma o advogado.

Prisco foi preso por conta de uma ação penal movida em abril de 2013, que denunciou vereadores, soldados e cabos por crimes praticados na greve da PM realizada em 2012.

Vivaldo Amaral confirmou ainda que o vereador enviou um recado aos policiais militares da Bahia, para que eles não façam uma nova greve e continuem a trabalhar normalmente.

A orientação é ratificada pelo comandante geral da Polícia Militar, coronel Alfredo Castro. Na noite de sexta, ele recomendou a todos os oficiais e praças a manterem seus postos de trabalho, assegurando a proteção da população.

Entretanto, durante a a noite de sexta e madrugada deste sábado, a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) registrou 14 homicídios em Salvador e outras quatro cidades baianas.

