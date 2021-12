Advogado da prefeitura de Iguaí é acusado de roubar banco

Nove homens, incluindo o advogado da prefeitura de Iguaí, foram presos acusados de roubar a agência bancária do Bradesco da cidade de Maiquinique, que fica a 741 quilômetros de Salvador. Eles foram detidos na tarde desta quinta-feira, 2.

O acusado de ser o mandante do crime é conhecido como Matheus, advogado que trabalha na prefeitura de Iguaí. O sobrenome dele não foi informado pela polícia.

Matheus também exerce a profissão pelas cidades próximas de onde ocorreu o roubo, segundo informações do major Sandro Ferreira Lopes, da 8º Companhia da Polícia Militar (CIPM) de Itapetinga.

A equipe do Portal A TARDE tentou falar com a prefeitura de Iguaí, mas ninguém foi localizado para comentar a prisão do advogado até a publicação desta reportagem.

Os assaltantes estavam escondidos na zona rural de Maiquinique e de Iguaí (a 497 quilômetros de Salvador), quando foram presos. Com eles, foram encontrados quatro Pt 380, uma Pt 9mm, uma espingarda, coletes a prova de bala, mais de R$ 13 mil e outros equipamentos.

De acordo com o major, as buscas continuam na região nesta sexta, 3, a procura dos outros acusados.

O crime

Por volta das 3h, uma agência do Bradesco foi explodida e roubada em Maiquinique em uma ação que durou apenas 9 minutos, segundo a polícia local.

