Advogado acusado de tentar matar policial em Feira terá prisão domiciliar

O advogado Orlando Freire de Assis, 29 anos, acusado pela Justiça de espancar e tentar matar um policial civil em Feira de Santana, terá prisão domiciliar, atendendo a uma prerrogativa do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. O Tribunal de Justiça da Bahia concedeu a ele o direito de responder processo em casa. Orlando poderá deixar a prisão nesta quarta-feira, 20.

O crime aconteceu no dia 10 de fevereiro, após o fim de um show, na rua Newton Vieira Rique, no bairro São João. Flagrado por câmeras de segurança no estacionamento do Boulevard Shopping, Orlando discutiu com um policial civil, e os dois entraram em briga corporal. O policial foi derrubado no chão e teve sua arma roubada por Orlando, que efetuou um disparo em direção ao homem.

O advogado está preso desde o dia 13 de fevereiro em medida preventiva. Com a prisão domiciliar, Orlando Freire tem de cumprir as determinações policiais, entre elas se apresentar em todas as vezes em que for convocado.

