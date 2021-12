Advogada Letícia Kaplan, filha de Bob Fernandes e Ana Kaplan, morre aos 24 anos

A advogada Letícia Kaplan Fernandes, filha do jornalista Bob Fernandes e Ana Kaplan, morreu neste sábado, 10, aos 24 anos. Letícia havia sido diagnosticada com câncer e passou por cirurgias. Ela estava internada há aproximadamente 40 dias para tratar uma infecção. A causa da morte não foi informada.

Em sua coluna, o jornalista Juca Kfoury, amigo de Bob, prestou homenagem à advogada.“Pertinho de minha casa vivia um sol. Leticia Kaplan Fernandes, já formada advogada com louvor pela Fundação Getúlio Vargas e um brilhante futuro pela frente. Agora há pouco, porém, o sol se pôs”, publicou Juca no fim da tarde,

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da nossa querida ex-aluna Letícia Kaplan Fernandes. Letícia é ex-aluna formada da turma de 2014. Neste momento de profunda dor, gostaríamos de nos solidarizar com os familiares e amigos e manifestar nossos mais sinceros sentimentos. Sempre lembraremos da Letícia com enorme carinho”, divulgou em nota a Escola de Direito de Fundação Getúlio Vargas.

Bob nasceu em São Paulo, mas viveu muitos anos na Bahia. Ele, aqui, recebeu o título de cidadão baiano da Assembleia Legislativa. Ele é autor do livro ‘Bora Bahêeea, A História do Bahia contada por quem a viveu’, lançado em 2003.

