Advogada autorizada a receber valor trilionário em alvará com erro temeu pela própria segurança

A advogada Monique Lino dos Santos, que, por um erro de digitação de um servidor da Justiça baiana, foi 'autorizada' a receber cerca de R$ 3,7 trilhões, disse que foi procurada por muitas pessoas por ser supostamente "trilionária" e que temeu pela própria segurança.

"Eu tenho sido interpelada nas redes sociais. Minha petição desse processo já rodou o país inteiro. As pessoas me procuram e me mandam mensagens. Eu fiquei preocupada inclusive com a minha segurança, porque quem é da área sabe que não existem condenações nesse valor em juizado", desabafou Monique.

De acordo com a advogada, o alvará viralizou porque o processo é público e qualquer pessoa tem acesso. Com isso, supostamente alguém pegou a imagem da tela e divulgou nas redes sociais. "Honestamente, não consigo entender porque isso viralizou, trata-se tão somente de um erro material de sistema ao emitir um documento. Não acredito que alguém iria digitar esse valor por extenso sem se questionar se estava correto", reclamou Monique.

O documento foi cancelado e o erro foi amenizado, já que não ocorreu nenhum saque. A advogada da ação já solicitou a expedição de um novo alvará com o valor correto.

A quantia astronômica corresponde, na verdade, ao número de uma conta judicial, que foi trocado pelo número equivalente ao da quantia que foi determinada pela Justiça como indenização, em um processo contra uma operadora de telefonia. O valor correto de pagamento que deveria ter sido escrito no alvará era de R$ 1.061,53. O documento foi expedido no dia 7 de fevereiro.

Em nota, o Tribunal de Justiça apontou que o erro ocorreu na 7ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor, em Salvador.

