Adolescentes suspeitos de matar professor são apreendidos no sul da Bahia

Dois adolescentes de 17 e 14 anos, suspeitos de matar o professor Romílson Oliveira, de 56, foram apreendidos na noite desta sexta-feira, 19, em uma fazenda do município de Jucuruçu, no Sul baiano. O crime ocorreu na quinta, 18, no distrito de Monte Azul, na mesma cidade.

No momento da apreensão, feita por policiais militares, os dois adolescentes estavam com o celular do professor e a faca utilizada no crime, segundo informações divulgadas pelo site Radar 64.

Em depoimento, o jovem de 17 anos disse que convidou o professor para ir a uma área de pastagem e desferiu uma facada no peito da vítima.

O professor tentou correr mas foi impedido pelo adolescente de 14 anos, que estava escondido no local. A suspeita é que o crime tenha sido motivado por uma dívida de R$ 2 mil que o jovem de 17 anos possuía com o professor.

Romílson lecionava em uma escola da rede municipal de Guaratinga, mas morava no distrito de Monte Azul.

Os dois adolescentes estão custodiados a delegacia de Itamaraju e devem ser transferidos para Teixeira de Fretas ainda neste sábado, 20.

