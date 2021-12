Adolescentes suspeitos de matar criança são apreendidos

Dois irmãos adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos na manhã desta terça-feira, 14, suspeitos de matar Isaque Carvalho das Neves, de 1 ano e nove meses, em Luis Eduardo Magalhães (distante a 962 km de Salvador), no oeste do estado, na segunda, 13. A criança estava na frente de casa quando foi baleada na cabeça. As informações são do Blog Sigi Vilares.

O irmão mais velho foi detido após tentar sair da cidade em uma van para o município de Irecê (a 421 Km de Salvador). Já o outro estava escondido em um imóvel, onde residia um casal, no bairro Santa Cruz, em Luis Eduardo Magalhães.

A Polícia Militar (PM) havia recebido uma denúncia de que um dos suspeitos planejava fugir em um ônibus da empresa Emtram. Em seguida, o policiais fizeram uma barreira na BR-242, nas imediações do complexo da Bahia Farm Show, e fizeram abordagens em veículos. O suspeito foi encontrado e informou a localização do irmão de 16 anos. Os policiais se dirigiram até o local e apreenderam o menor, que foi encaminhado junto com o casal para a delegacia do município.

Na delegacia, os adolescentes confessaram o crime e que estavam armados, mas disseram que não premeditaram, informou a polícia. O jovem de 16 anos também teria afirmado que o tiro que atingiu a criança foi disparado quando eles, que passavam pelo local, avistaram um homem que há alguns anos teria matado a mãe deles a golpes de faca.

A arma utilizada pelos irmãos durante o crime não foi localizada. Eles permanecem detidos na delegacia de Luis Eduardo e estão à disposição da Justiça.

Baleada na cabeça

O garoto Isaque Carvalho das Neves foi baleada na cabeça quando estava na frente de casa. O garoto chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu.

Segundo a PM, testemunhas informaram que dois jovens chegaram ao local em uma bicicleta e atiraram em direção de uma pessoa que estava numa obra ao lado da casa da vítima. Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

