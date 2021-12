Adolescentes suspeitos de matar criança são agredidos na BA

Os dois adolescentes de 15 e 16 anos suspeitos de terem matado o menino Felipe Gomes Lisboa, de 8 anos, foram agredidos na carceragem da delegacia de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, na noite desta terça, 26. Felipe morreu após ser espancado pela dupla durante um assalto na estrada do distrito de Caravela na última sexta, 22. Ele estava com o pai, que também foi agredido.

Os adolescentes foram apreendidos no sábado, 23, e ficaram isolados dos demais jovens. Na manhã desta terça, policiais fizeram uma revista na carceragem e acharam chucho (arma artesanal) e teresas (cordas feitas com lençol). Após a fiscalização, os adolescentes foram colocados com outros quatro jovens em uma cela.

"Durante a noite, eles se desentenderam e os adolescentes (suspeitos de matar Felipe) foram lesionados nos joelhos e no pescoço. Eles usaram a ponta de uma escova de dente na agressão. Mas os ferimentos foram leves, até porque os policiais agiram rápido", explicou o coordenador da 8ª Coorpin, Cléber Gonçalves.

De acordo com ele, os agressores alegaram que não aceitaram a atitude dos jovens de matar o menino. Contudo, o coordenador ressalta que os demais também já cometeram homicídio.

A polícia aguarda decisão da Justiça sobre qual medida socioeducativa será aplicada no caso dos suspeitos.

Manifestação

Na manhã desta quarta, 27, familiares e amigos de Felipe protestam em Teixeira de Freitas. De acordo com o site Giro Em Ipiau, eles pedem justiça para a morte de Felipe. O grupo também pede redução da maior idade penal.

O pai de Felipe, que ainda tem marcas das agressões sofridas, participa da manifestação ao lado da mulher.

