Adolescentes são flagrados em festa com bebidas e drogas

Quarenta adolescentes com idades entre 12 e 16 anos foram flagrados, no fim de semana, participando de uma festa regada a bebidas alcoólicas e drogas na cidade de Guanambi (distante a 686 km de Salvador), sudoeste baiano. A descoberta foi feita por policiais militares após denúncia anônima.

No local, foram encontradas bebidas como cerveja, vodca e uísque. A festa, ocorrida no último sábado, comemorava o aniversário de 16 anos de um dos adolescentes. De acordo com informações da 22ª Coorpin, os policiais do 17º Batalhão de PM de Guanambi foram acionados por moradores, incomodados com o som alto e com atos obscenos que disseram ter visto.

Ao chegar ao local, os policiais flagraram adolescentes completamente bêbados. Um foi flagrado usando drogas ilícitas. "Tinha muita bebida, maconha e cocaína. Além de seringas e preservativos. Procuramos confirmar quem são os responsáveis pela festa. O que sabemos é era aniversário de um dos adolescentes", explicou o delegado plantonista Rhudson Barcelos.

Os adolescentes e mais jovens com idade superior a 18 - um deles fazia a segurança da festa - foram encaminhados para a delegacia de polícia.

Apenas os que já podem responder criminalmente foram ouvidos ainda no sábado, mas liberados. "Identificamos todos os adolescentes e seus pais e responsáveis e os liberamos, depois de assumirem o compromisso de voltarem à delegacia logo que forem intimados", disse o delegado.

Surpresa

O local onde foi realizada a festa é um espaço para eventos, cujo proprietário também poderá ser responsabilizado pelo ocorrido. Além dele, que não teve o nome divulgado, a pessoa que assinou o contrato de locação pode ser indiciada.

"Vamos ouvir todos os envolvidos e remeter o caso para a Justiça", informou Barcelos, que disse ter ficado surpreso com a situação. "Muitos pais sequer sabiam onde os filhos estavam. Alguns jovens chegaram a debochar dos policiais", frisou.

