Adolescentes são detidos após confronto com a polícia em Vera Cruz

Três adolescentes foram detidos na tarde desta sexta-feira, 6, após confronto com a polícia na localidade de Pedrão, na Ilha de Vera Cruz, Região Metropolitana de Salvador. Na ação, os agentes apreenderam armas e drogas com o grupo.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a equipe chegou no local após receber algumas denúncias. Na região, cerca de nove homens armados reagiram atirando contra os PMs e fugiram por uma mata próxima do ocorrido. Depois de realizar as buscas, três menores acabaram presos.

Durante o ato criminoso, os suspeitos abandonaram uma submetralhadora, um revólver calibre 32, munições, dois coletes balísticos, duas balanças e 20 trouxas de maconha.

O material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Vera Cruz. A polícia ainda segue na região investigando o caso.

