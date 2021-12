Adolescentes são apreendidos por tráfico em Porto Seguro

Um grupo de adolescentes foi apreendido em flagrante por tráfico de drogas, no município baiano de Porto Seguro (a 712 quilômetros de Salvador). A apreensão foi feita por policiais da Guarnição da Operação Coruja e da Base Comunitária de Segurança (BCS), por volta das 2h30 desta quinta-feira, 20. Os jovens H.R.A.R, de 17 anos; G.V.S, 15; e G.S.S, 15, estavam em uma casa abandonada na Rua Luiz Felipe, no bairro Parque Ecológico, em Porto Seguro.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os adolescentes estavam com 19 papeletes de maconha, 26 pedras de crack, 210 pinos de cocaína, 4 mil pinos de armazenamento, uma balança de precisão e três cadernos com anotações. No local ainda havia, 46 munições 9mm, 3 facas e 2 aparelhos celulares.

Os adolescentes foram encaminhados para 1º Delegacia Territorial (DT) da cidade.

