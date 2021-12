Adolescentes são apreendidos por suspeita de tráfico em Porto Seguro

Dois adolescentes foram apreendidos por policiais militares durante uma ação no bairo Mirante, município de Porto Seguro, nesta terça-feira, 10. Na operação a dupla tentou fugir ao avistar a guarnição.

Com os dois foram encontrados drogas, e em frente a casa onde estavam foi encontrado um revólver e munições no chão. A polícia suspeita que um dos adolescentes dispensou a arma, segundo informações do site Radar 64.

Na casa havia drogas, anotações do tráfico, uma arma e uma moto roubada. Mais três pessoas foram localizadas dentro da residência. O trio foi encaminhado para a 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, mas foi liberado em seguida, por não ter envolvimento nos crimes. Todo o material apreendido e os dois adolescentes também foram levados à delegacia e respondem em liberdade.

