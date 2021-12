Adolescentes são apreendidos por espancamento em Feira de Santana

Dois adolescentes foram apreendidos nesta quarta-feira, 28, acusados de tentar matar um homem em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

A dupla é suspeita de espancar Felipe Silva dos Santos no último domingo, 25. A vítima está internada em estado grave na UTI no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

Um vídeo divulgado nas redes sociais, mostra a ação dos menores, um com 15 e outro com 16 anos, dando pauladas e depois arremessando uma pedra de concreto no rosto da vítima, de acordo com o site Acorda Cidade. Um dos jovens confessou ter praticado o crime. A investigação está por conta da Polícia Civil.

adblock ativo