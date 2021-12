Adolescentes morrem afogados em lagoa de Senhor do Bonfim

Os corpos de dois adolescentes foram localizados na noite desta sexta-feira, 15, no município de Senhor do Bonfim (a 330 quilômetros de Salvador). Os jovens de 15 e 16 anos, morreram afogados enquanto tomavam banho na Lagoa Grande.

O adolescente de 15 anos, identificado como Felipe, começou a se afogar e numa tentativa de resgatar seu amigo, Leonardo, acabou se afogando também. Os garotos estavam com um grupo de colegas na lagoa que fica na zona rural entre os povoados de Caatinguinha e Itapicurú.

De acordo com o site Calila Notícias, um cabo da Polícia Militar, juntamente com a população, conseguiram localizar e retirar os corpos da água, para aguardar a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) local.

adblock ativo