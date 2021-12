Adolescentes morrem afogadas em represa na Bahia

As adolescentes Aline da Silva de Jesus, 12 anos, e Gleice Oliveira Ferreira, 13, morreram afogadas em uma represa na tarde do domingo, 6, no município baiano de Una (distante a 525 km de Salvador).

De acordo com informações do site Verdinho Notícias, a represa fica localizada nas proximidades de casas populares. As vítimas foram socorridas e levadas para um hospital da região, mas não resistiram.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

