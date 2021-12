Adolescentes fogem de instituição socioeducativa em Feira de Santana

Um grupo com 17 adolescentes internos da Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) Juiz de Melo Matos, localizado em Feira de Santana, fugiram da instituição na noite desta segunda-feira, 14. O fato foi confirmado pela 66ª Companhia Independente da Polícia Militar (Cipm) e teria ocorrido por volta das 21h, segundo informações do site Acorda Cidade.

A denúncia da fuga teria sido recebida através do Centro Integrado de Comunicações (Cicom/190). As equipes da 66ª Cipm iniciaram imediatamente as buscas. As viaturas permanecem em ronda, juntamente com a Rondesp e a Cavalaria.

