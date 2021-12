Adolescentes de Centro Socioeducativo fazem dois agentes reféns

Dois educadores foram feitos reféns na manhã desta segunda-feira, 11, por 24 adolescentes de um alojamento da Centro de Atendimento Socieducativo (Case) Zilda Arns, na cidade de Feira de Santana. A informação é do Sindicato dos Agentes Disciplinares e Socioeducadores (Sindap).

De acordo com o diretor do Sindicato dos Agentes Disciplinares e Socioeducadores (Sindap), Zito Santos, os adolescentes surpreenderam os educadores e ficaram com eles sob controle por cerca de 1 hora.

Contudo, a Fundação da Criança e Adolescente (Fundac), que é responsável pela gestão do Case, confirma que houve um protesto dos internos, mas nega que eles tenham feito funcionários reféns.

O grupo também subiu no telhado da instituição durante a manifestação. Ninguém ficou ferido.

Alimentação

O sindicalista explica que os adolescentes se revoltaram com o atraso na entrega de alimentos na unidade. "Por conta da ventania de ontem (domingo), a região ficou sem energia e isso gerou atraso na alimentação. Sendo assim, os internos resolveram se manifestar, segurarando dois socioeducadores dentro do alojamento e fazendo-os de reféns", explicou.

Já a Fundac informou, por meio de nota, que os internos faziam "reivindicações que não podem ser atendidas por ferirem o regimento interno da unidade" (confira a íntegra da nota abaixo). Eles fizeram pedidos como fim da revista de familiares, acesso à comida e roupa levada por visitantes e liberação para usar cortes específicos de cabelo.

Ainda conforme o diretor do Sindicato, policiais militares foram acionados para ajudar a conter os adolescentes. "Apesar dos manifestantes também terem depredado alguns equipamentos, os policiais chegaram e a situação foi controlada."

Confira nota na íntegra

A Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac) vem, por meio desta, esclarecer os fatos relativos à manifestação de adolescentes ocorrida hoje (11), por volta das 11h, na Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) Zilda Arns, localizada no município de Feira de Santana.

Segundo relatório da gerência da unidade, 24 adolescentes, de um dos alojamentos da unidade, fizeram reivindicações que não podem ser atendidas, por ferirem o regimento interno da unidade e as normas e procedimentos padronizados de funcionamento das unidades de cumprimento de medida socioeducativa da Fundac. Dentre as reivindicações não atendidas estavam pedidos de alimentação e roupas trazidas por visitantes, cortes de cabelo que os identifique como integrantes de grupos específicos e ausência de revista em familiares e visitantes.

O não atendimento das reivindicações gerou protesto dos adolescentes, que subiram no telhado do alojamento, mas foram contidos pelos colaboradores da unidade. Não houve atos violentos, reféns ou feridos. A Polícia Militar, que atua no posto avançado, localizado na entrada da unidade, foi acionada para mediar o conflito, que durou cerca de uma hora.

Esclarece-se que a unidade manteve seu funcionamento normal e que, em casos como este, e com a constatação de danos ao patrimônio da unidade, a Fundac utiliza como procedimento padrão a criação de uma comissão interna para apurar o incidente e tomar todas as providências administrativas cabíveis, além de implantar outras medidas preventivas que visem inibir tais ocorrências.

*Sob supervisão da editora Paula Pitta

adblock ativo