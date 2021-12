Adolescentes de 16 anos morrem afogados em Porto Seguro

Dois adolescentes morreram afogados em uma praia de Santa Cruz Cabrália, no município de Porto Seguro, na tarde desta segunda-feira, 23. Segundo o site Portal Sul da Bahia, Gustavo Santos Ferraz e Sávio Cordeiro da Silva, ambos com 16 anos, eram moradores da cidade de Itarantim e estariam em Porto Seguro a passeio, junto com outros amigos e familiares.

Por volta das 16 horas, os dois adolescentes se afogaram na praia de Lençóis. Outra pessoa que estaria com os dois também se afogou, mas conseguiu sair com vida. As vítimas foram levadas para o Hospital de Luiz Eduardo Magalhães, mas os adolescentes já chegaram sem vida no local.

Os corpos dos adolescentes foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Porto Seguro e, em seguida, serão liberados para as famílias.

