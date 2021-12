Adolescente torturada por namorado é enterrada em Feira

Foi enterrado na cidade de Feira de Santana (a 117 km de Salvador), na manhã deste sábado, 16, a adolescente de 17 anos que foi espancada, queimada e vítima de dois tiros no último dia 28 de janeiro. O principal suspeito do crime é o namorado da adolescente, João Kléber Santos Lela (Binho Gogó), apontado pelos pais da vítima como traficante de drogas. Ele está foragido.

No dia do crime, Iara Lima Alves foi levada para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Entretanto, a gravidade dos ferimentos induziu a transferência da jovem para a Unidade de Queimados do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Após 18 dias internada, a vítima acabou falecendo na última quinta-feira, 14.

O enterro da jovem foi marcado pela comoção e por pedidos de Justiça. O crime continua sendo investigado pela Polícia Civil de Feira de Santana.

