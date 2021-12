Adolescente suspeito de estupro é apreendido em Muritiba

O adolescente de 17 anos acusado de ter violentado sexualmente e esfaqueado a comerciante A. F. L.S, 50, no dia 14 deste mês, em Feira de Santana (a 108 km de Salvador), no bairro Gabriela, foi apreendido na madrugada desta segunda-feira, 22, por policiais da delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

Ele estava escondido na casa de amigos, no município de Muritiba (a 150 km de Salvador), desde o dia do crime. Os policiais chegaram ao acusado por meio de denúncias anônimas. "A informação é que ele estava na casa de um pai de santo, fomos até lá e o prendemos. Se ficar comprovado que a pessoa que o abrigou sabia do crime e que ele estava sendo procurados, poderá ser indiciada", informou o delegado André Ribeiro, titular da DRFR.

Na delegacia, o adolescente negou o crime e contou que conheceu a vitima dias antes do delito e que no sábado esteve acompanhado do tio, na casa dela, mas que não voltou lá sozinho. "No outro dia ouvi as acusações sobre mim, ai fugi. Conheço a lei da cadeia e estuprador lá morre, não ia dá um vacilo deste", alegou.

O adolescente informou desconhecer o motivo pelo qual a vitima o acusa de ter cometido o crime. "Ela deve está sendo ameaçada por alguém e com medo me acusou já que fui a última pessoa a está lá", disse. Embora negue o crime, o adolescente confirma ter uma vida pregressa no crime. Já foi apreendido inúmeras vezes, como contou. A última aconteceu este ano por assalto e tentativa de homicídio.

O delegado André Ribeiro informou que o adolescente responderá pelos crimes de estupro, lesão corporal grave e roubo já que ele subtraiu a quantia de R$ 1.300. Ele foi ouvido e encaminhado para o Ministério Público, sendo levado para o Centro Sócio Educativo Juiz Melo Matos onde ficará custodiado.

A comerciante A.F.L.S. continua internada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Embora o seu estado de saúde seja estável não há previsão de alta.

adblock ativo