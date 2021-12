Adolescente surta e tenta desenterrar amigo no cemitério

Um fato inusitado chamou atenção dos moradores do município de Itagimirim (a 614 quilômetros de Salvador). Isso porque um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta sexta-feira, 17, tentando desenterrar o corpo de um amigo que havia sido enterrado recentemente, no cemitério da cidade. O nome do rapaz não foi revelado.

O jovem entrou no cemitério, arrancou as cruzes dos túmulos e depois tentou abrir a cova de seu amigo "Tiziu". Ele aparentava transtorno mental e tentava ressuscitar o amigo, de acordo com site Radar 64.

Como se não bastasse arrancar as cruzes, o adolescente ainda as levou e colocou em vários pontos da cidade. Ainda de acordo com o site, um funcionário do local ficou assustado e chamou a polícia.

Em depoimento na delegacia, após ser apreendido, o rapaz disse que queria trazer de volta o amigo, que foi encontrado morto no buraco de um terreno no início do mês, na cidade de Itapebi (a 601 quilômetros da capital).

O rapaz, que já é conhecido da polícia por ter sido apreendido duas vezes por este motivo, foi ouvido e em seguida liberado.

