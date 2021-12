Adolescente que matou enteada de dois anos é apreendido

Um adolescente de 17 anos suspeito de espancar a enteada de 2 anos até a morte, foi preso nesta terça-feira, 25, em Madre de Deus, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Polícia Civil, o jovem é envolvido com o tráfico e é usuário de drogas. Ele foi apreendido pouco tempo depois do crime por equipes da 17ª DT/Madre de Deus e da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), no cais da cidade. Os policiais chegaram a tempo de impedir que o garoto fosse linchado por populares.

Ainda com informações da PC, na delegacia, ele disse a Simone Moutinho, delegada titular, que agrediu a criança com socos no estômago porque estava irritado com o ciúme excessivo da companheira de 18 anos, mãe da menina. Em seguida, a delegada lavrou um auto de apreensão por ato infracional análogo ao crime de homicídio.

O crime ocorreu no imóvel onde o casal reside, no bairro Quitéria Velha, depois que a jovem, que é vendedora de picolés na praia, havia saído para trabalhar. A menina morreu no Hospital Municipal de Madre de Deus.

