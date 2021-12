Adolescente que mata desde os 12 anos é apreendido

Um adolescente de 14 anos foi apreendido em flagrante no domingo, 13, por ter esmagado com duas pedras o crânio da dona de casa Iara Amaral de Oliveira, de 31 anos e mãe de cinco filhos, em Guaratinga, região Sul da Bahia. O menor já havia participado de outro homicídio, em Porto Seguro, quando tinha 12 anos, informou a policia civil nesta terça-feira, 15.

O delegado Sinézio Vieira Júnior, titular da Delegacia Territorial de Guaratinga (DT), apurou que, em 2011, o garoto e mais dois adolescentes receberam R$ 400 de um traficante para assassinar a tiros um usuário de drogas conhecido como "Montanha", em frente a um supermercado, no bairro Baianão, em Porto Seguro. O crime é investigado pela delegacia daquele município.

O assassino de Iara passou parte da infância abandonado nas ruas de Porto Seguro. Retornou à Guaratinga, sua cidade natal, no ano passado. O Ministério Público já solicitou à Justiça sua internação por homicídio triplamente qualificado, crime também atribuído ao outro adolescente de 14 anos, que na noite de sábado, 12, atraiu Iara até o Distrito de Monte Alegre, onde o comparsa a matou, depois de ela ter caído no chão, alcoolizada.

Ouvido na DT/Guaratinga, o homicida alegou ter matado a mulher por vingança. Afirmou que Iara teria mandado um homem lhe dar um tapa, dentro de um bar, e como resposta à agressão, decidiu eliminá-la. As pedras usadas no assassinato passarão por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

