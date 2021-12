Adolescente pode ter sido morto por dívida de R$ 500 na BA

O adolescente Uelton Andrade Mendes, de 15 anos, foi assassinado com dois tiros na cabeça na cidade de Teixeira de Freitas (distante a 801 km de Salvador), no extremo sul da Bahia, nesta quinta-feira, 3.

De acordo com a delegacia da cidade, o crime, que aconteceu no Bairro Liberdade II, no início da tarde, pode ter sido motivado por uma dívida de R$ 500 que a vítima tinha com um traficante da região,.

Ao lado do corpo de Uelton, peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade encontraram duas cápsulas de revólver calibre 38.

Populares informaram apenas que ouviram disparos e que, depois, o corpo foi encontrado, na esquina da rua Jaborandi com a rua Amaral.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) chegou a ser acionada, mas quando os médicos chegaram ao local o adolescente já estava sem vida.

Um inquérito policial foi instaurado para investigar autoria e motivação do crime.

adblock ativo