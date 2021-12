Adolescente morre em colisão após empinar motocicleta em Carinhanha

Um adolescente de 17 anos, identificado como Daniel Ribeiro Bonfim, morreu no último domingo, 5, após perder o controle da motocicleta que pilotava e colidir em um portão residencial na cidade Carinhanha (a 790 quilômetros de Salvador).

De acordo com o site Alerta Bahia, no momento do acidente o jovem realizava uma manobra conhecida como "grau" - movimento onde a moto é empinada com apenas a roda traseira no chão- na rua Dois de Julho.

Daniel foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e encaminhado para o Hospital Municipal Maria Pereira Costa, onde sofreu três paradas cardíacas e acabou não resistindo.

