Adolescente morre em acidente após colidir com animal na pista em Feira

Uma adolescente, de 16 anos, morreu após sofrer um acidente envolvendo animais na pista, na manhã desta quinta-feira, 13, na avenida Eduardo Froes da Mota, no trecho do bairro Santa Mônica próximo ao Atacadão São Roque, em Feira de Santana. O namorado da adolescente, que estava conduzindo a motocicleta, também foi vítima no acidente e apenas ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, dois cavalos soltos na pista provocaram o acidente. As vítimas Andressa Vitória dos Santos Alves e o namorado que ainda não teve o nome divulgado, colidiram com um dos animais que atravessou a pista. Ainda segundo a polícia, Andressa veio a óbito no local do acidente e seu namorado recebeu os primeiros socorros e foi levado para o Hospital Geral Clériston Andrade. Com informações do site Acorda Cidade.

“Vale salientar que eram dois animais. Houve um pequeno dano em um veículo da prefeitura de São José do Jacuípe, que está aqui no local. Um dos animais foi colhido pela motocicleta. Pela situação do animal que morreu existe a possibilidade de a velocidade ter sido alta”, informou o sargento Cotias, da 66ª Companhia Independente da Polícia Militar.

