Adolescente morre e jovem fica ferido após serem baleados

Italo Ian Lima dos Santos, de 14 anos, morreu e Douglas Souza de Jesus, 18, ficou ferido após serem baleados por um suspeito em uma moto, na tarde de domingo, 27, no município baiano de Itamaraju (distante 758 km de Salvador).

De acordo com informações do site Itamaraju Notícias, o caso aconteceu na região do bairro Liberdade. O menor chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal de Itamaraju, onde chegou a receber cuidados médicos, mas não resistiu. Não há informações sobre o estado de saúde de Douglas.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Itamaraju.

adblock ativo