Adolescente morre e cinco ficam feridos a tiros em Itabuna

Um adolescente morreu e cinco pessoas ficaram feridas após serem baleados, na noite deste domingo, 24, na cidade de Itabuna (a 450 km de Salvador).

De acordo com o site Verdinho, o caso aconteceu no Jardim Grapiúna. O jovem morto no ataque, Luiz Felipe Oliveira Santos, tinha 16 anos.

Segundo relatos, os jovens retornavam para as suas casas, no bairro onde ocorreu o atentado. Das vítimas que sobreviveram ao ataque, duas são adolescentes e três têm de 19 a 21 anos de idade.

Os autores dos homicídios estavam em um carro preto. Ainda não se sabe autoria e motivação do crime.

adblock ativo