Adolescente morre após ter cabeça prensada por elevador

Um adolescente de 14 anos morreu na manhã desta sexta-feira, 9, após ser atingido por um elevador do supermercado HiperMais, localizado na Avenida Dr. Nelson Leal, no município de Livramento de Nossa Senhora (a 618 km de Salvador), segundo informações da delegacia local.

De acordo com o delegado titular Edson Santos de Souza, o adolescente e mais dois colegas, após o término das aulas no Colégio Polivalente, foram ao supermercado jogar vídeo-game. No estabelecimento, segundo Souza, os três entraram em um elevador e brincaram no equipamento.

"Ele e os colegas subiram e desceram umas duas ou três vezes no elevador. Na última vez, dois deles ficaram em pé e ele [a vítima] deitou no piso do equipamento para olhar o que tinha embaixo, no subsolo. Metade da cabeça dele ficou para fora. O elevador não tem porta interna, não fecha, porque é exclusivo para a carga e descarga do supermercado. Um dos colegas acionou da garagem até o térreo e a cabeça dele foi prensada", relatou o delegado.

A polícia disse que a perícia foi feita no local pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Brumado, mas não soube informar quando o resultado do laudo será divulgado. A reportagem de A TARDE tentou contato com o supermercado, mas não obteve sucesso. O dono do estabelecimento comercial, que não teve o nome divulgado pela polícia, deve ser ouvido na tarde desta sexta.

