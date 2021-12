Adolescente morre após ser sugado por tubulação

Um jovem de 15 anos morreu após ter sido sugado por tubulação de adutora da Embasa nessa sexta-feira, 3, no município de Serrinha (198 Km de Salvador). Segundo a Polícia Civil, a tragédia ocorreu quando Renan Nunes e outros cinco amigos entraram na área do reservatório da empresa na cidade para nadar e adolescente foi puxado pela tubulação.

De acordo com a Embasa, após ter sido informada sobre o acidente, a empresa interrompeu a operação do canal que transporta a água e mobilizou o Corpo de Bombeiros de Feira de Santana para iniciar as buscas pelo corpo do jovem. Segundo informações do site Acorda Cidade, o corpo foi encontrado no início da tarde deste sábado, 4.

A sede da Embasa em Feira de Santana informou, em nota oficial, que o abastecimento em Serrinha continua regular. Entretanto, nos municípios de Conceição do Coité e Retirolândia, ele foi interrompido, pois a adutora onde o acidente aconteceu é responsável por levar a água para essas cidades. A empresa também lamentou o acidente.

Confira a nota da Embasa na íntegra:

"A Embasa lamenta o desaparecimento de um adolescente de 15 anos na tarde de sexta-feira, 03 de abril, após ele ter entrado, junto com outros cinco adolescentes, no reservatório de água da empresa em Serrinha, responsável pelo abastecimento de Conceição do Coité e Retirolândia.

De acordo com a polícia, eles invadiram a área do reservatório e um deles foi puxado pela tubulação. Ao tomar conhecimento, a Embasa interrompeu a operação da adutora e acionou o Corpo de Bombeiros de Feira de Santana para dar início às buscas. A empresa se solidariza com os familiares e está colaborando com os esforços que estão sendo envidados para a localização do adolescente.

Na sede de Serrinha e localidades situadas antes de Conceição do Coité o abastecimento está regular, tendo suas adutoras e reservatórios sem nenhuma relação com o ocorrido.

Já em Conceição do Coité e Retirolândia o abastecimento está interrompido. Tão logo forem terminadas as buscas e localizado o adolescente, será feita a limpeza e descarga da adutora e retomado o abastecimento de água gradativamente".

