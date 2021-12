Adolescente morre após homem "surtar" e esfaquear passageiros de carro

Uma pessoa "surtou" e esfaqueou quatro pessoas que estavam em um automóvel com ele na noite desta terça-feira, 27, na BR-116, em Rafael Jambeiro (a 213 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu dentro do carro, quando o veículo passava pelo km 489. Welington Pereira da Silva, 13 anos, foi atingido e morreu no local.

Já Wilson Dionísio Pereira e Rodolfo Firmino da Silva, ambos 21 anos, e Diogo Cerqueira Mendes, 25 anos, ficaram feridos. Os três feridos foram socorridos para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Segundo o site Acorda Cidade, o veículo modelo Sprinter branco, placa OHD-0732, onde aconteceu o crime, seguia de Mato Grosso para Alagoas, onde o adolescente morava. O corpo de Welington foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para o Conjunto Penal de Feira de Santana.

adblock ativo