Adolescente morre após cair de cavalo em Riachão das Neves

Eduarda de Jesus Oliveira, de 14 anos, morreu na noite do domingo, 11, após cair de um cavalo em Riachão das Neves (distante a 918 km de Salvador), no oeste do estado. O acidente ocorreu por volta das 15h, na localidade de Barra do Riacho.

Segundo informações do Vitória da Conquista Notícias, a adolescente se desequilibrou e caiu depois que o animal disparou. Duda, como era conhecida, morava com os pais no município de Barreiras.

Ela foi internada no Hospital do Oeste com traumatismo craniano grave, mas não resistiu. O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) regional do DISEP na manhã desta segunda.

adblock ativo