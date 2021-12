Adolescente morre após acidente entre bicicleta e caminhão

A adolescente Vitória Barbosa Braz, de 12 anos, morreu na tarde desta quinta-feira, 8, após acidente entre uma bicicleta e caminhão em Vitória da Conquista (distante a 518 km de Salvador).

De acordo com o Blog do Anderson, por volta do meio-dia, ela seguia para casa quando foi atingida pelo veículo de grande porte. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente e nem sobre o motorista do caminhão.

adblock ativo