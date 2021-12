Adolescente morre afogado em trecho do Rio de Contas

Willian dos Santos Oliveira, de 15 anos, morreu afogado em um trecho do Rio de Contas, no município de Ipiaú (a 361 km de Salvador), na noite desta quinta-feira, 22.

De acordo com o Blog Giro em Ipiaú, a vítima estava no local acompanhado de amigos quando se afogou e desapareceu. O corpo do adolescente foi encontrado por populares em um poço, já sem vida.

Willian chegou de Salvador, onde residia anteriormente, no início do ano e morava com a mãe no bairro Aparecida.​

